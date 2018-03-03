Центр по примирению в Сирии: боевики забирают у мирных жителей пропуски через гумкоридор

Генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что боевики в районе Восточная Гута обыскивают дома гражданского населения и изымают пропуска для прохода через гуманитарный коридор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе», — сказал Золотухин.

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Сообщается, что пропуском через гумкоридор является листовка Центра по примирению. Согласно инструкции, человек, который желает пересечь гуманитарный коридор, должен держать листовку над головой или положить ее на голову — это делается, чтобы пресечь проникновение боевиков через коридор.

По словам Золотухина, всего в районе было сброшено около 100 тыс. листовок.

Ранее в Минобороны заявляли, что боевики готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии.