Бондарев: предсерийные ракеты «Сармат» поступят на вооружение в ближайшее время

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» поступят на вооружение в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, о серийном производстве «Сармата» в ближайшие год-два говорить преждевременно. Но несколько предсерийных единиц поступит на вооружение уже в ближайшее время. Так, оснащение ими РВСН запланировано в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027 годов», — сказал Бондарев.

Он отметил, что другие стратегические вооружения, в том числе новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и перспективный ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком появятся на боевом дежурстве в течение 10 лет.