Путин: часть представленных в послании вооружений уже поставлена в войска

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания представленных в послании парламенту вооружений прошли успешно, часть уже доступна войскам, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой.

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«Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению», — ответил Путин.

Ранее Госдеп отреагировал на представленное Путиным новейшее оружие.