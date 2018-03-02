Посольство России в США предложило придумать названия для российского оружия

Посольство России в США пригласило желающих поучаствовать в конкурсе по выбору названий для нового российского оружия. Об этом говорится в твиттере дипмиссии.

«Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в разработке нового вооружения.

По его словам, Владимир Путин лично контролировал процесс разработки вооружения, которое было представлено в рамках послания Федеральному собранию.