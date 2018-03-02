Госдеп: выступление Путина содержало новую для США информацию

Заявления президента России Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию, передает РИА «Новости» заявление официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить», — сказала Науэрт.

Ранее Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений.