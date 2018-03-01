Шойгу сравнил американскую систему ПРО с дырявым зонтиком

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал элементы ПРО США, размещенные в Польше, Румынии и Аляске «дырявым зонтиком», сообщает РИА «Новости».

«То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, «дырявый». И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — сказал Шойгу.

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Он также подчеркнул, что в России создано самое современное и опережающее на многие года современное оружие. По словам главы Минобороны, оно поможет избежать втягивания России в очередную гонку вооружений.

«Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО», — разъяснил Шойгу.

Ранее Шойгу направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о российских инициативах по Восточной Гуте и Ракке.