Путин в ходе послания представил новые типы вооружения
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин продемонстрировал видео новых типов вооружения.
Он отметил, что Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия и рассказал о начале испытаний новейшего оружия — ракетного комплекса «Сармат».
Было показано видео полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО.
Кроме того, Путин рассказал, что в России разработаны подводные беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды.
«Это просто фантастика», — заявил Путин.
По его словам, «ни у кого нет такого оружия, как у России».
Путин также отметил наличие у России сверхзвукового оружия и отметил, что идет работа и над лазерным оружием.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.