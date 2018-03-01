Путин в ходе послания представил новые типы вооружения

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин продемонстрировал видео новых типов вооружения.

Он отметил, что Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия и рассказал о начале испытаний новейшего оружия — ракетного комплекса «Сармат».

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Было показано видео полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО.

Кроме того, Путин рассказал, что в России разработаны подводные беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды.

«Это просто фантастика», — заявил Путин.

По его словам, «ни у кого нет такого оружия, как у России».

Путин также отметил наличие у России сверхзвукового оружия и отметил, что идет работа и над лазерным оружием.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.