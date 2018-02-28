Порошенко назвал условие принятия Украиной кораблей из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко назвал условие принятия Украиной кораблей и военной техники из Крыма. Сообщение опубликовано в твиттере Порошенко.

«Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть ВС Украины корабли и боевую технику, оставленные в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.