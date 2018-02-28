ПВО Москвы усилят более 20 ракетно-пушечных комплексов

Более 20 ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» доставят в столичный регион для усиления противовоздушной обороны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

«Боевые машины ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный комплекс — «Газета.Ru») «Панцирь-С» будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС (воздушно-космические силы — «Газета.Ru»), где новые ЗРПК «Панцирь-С» будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», — сказал источник.

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По данным Минобороны, ранее эти комплексы провели начальные боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области.

«Панцирь-С» может поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на расстоянии до 20 км на высоте до 15 км.

Ранее сообщалось, что российские военные отработали отражение воздушной атаки при помощи современной техники.