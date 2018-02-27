Песков рассказал, от чего зависят сроки гумпаузы в Восточной Гуте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте зависят от поведения террористов, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки, зависит от того, будут ли они вести огонь, будут ли дальше продолжаться провокации с их стороны. Это зависит, главным образом, вот от этих факторов», — рассказал Песков.

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Он также подчеркнул, что Россия продолжит целенаправленную работу по реализации согласованной и принятой резолюции Совбеза ООН и отстаивание своих позиций. Песков выразил сожаление, что другие страны игнорируют действия террористов.

«В целом ведется достаточно напряженная работа, но, безусловно, здесь вызывает сожаление, что, собственно, говоря о ситуации в Восточной Гуте — как правило, наши визави игнорируют бесчинства и ту ситуацию, которую там провоцируют террористы, которые там укрываются и которые держат гражданское население в качестве заложников», — добавил Песков.

Ранее Песков выразил обеспокоенность из-за того, что в Восточной Гуте террористы держат население в заложниках.