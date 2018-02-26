Рогозин: портфель экспортных заказов ОПК составляет $50 млрд

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что портфель экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне $50 млрд, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной», — сказал Рогозин.

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В настоящее время Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим $15 млрд.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал об ущербе от санкций США для российского ОПК.