Рогозин: портфель экспортных заказов ОПК составляет $50 млрд
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что портфель экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне $50 млрд, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной», — сказал Рогозин.
В настоящее время Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим $15 млрд.
Ранее Дмитрий Рогозин рассказал об ущербе от санкций США для российского ОПК.