СМИ узнали, зачем Россия перебросила Су-57 в Сирию

Минобороны России перебросило истребители Су-57 в Сирию, чтобы испытать машины в условиях, приближенных к боевым. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на несколько источников в оборонной промышленности сообщает, что в Сирию перебросили несколько истребителей. По данным газеты, в Сирии Су-57 будет апробировать системы РЭБ и радиолокации, однако о полноценном боевом применении речь пока не идет.

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Решение об отправке Су-57 было принято после закрытого показа истребителя на авиасалоне в Жуковском, рассказал источник, близкий к Минобороны. По его словам, отправку машин в Сирию формально приурочили ко Дню защитника Отечества.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что Россия отправила Су-57 также и для того, чтобы «наглядно продемонстрировать возможности ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии».

Впервые кадры с новейшими российскими истребителями в Сирии появились в сети 21-22 февраля. Позднее источник «Интерфакса» отмечал, что в Сирии могут пройти боевые испытания машин.

Также сообщалось, что израильский спутник сфотографировал Су-57 на российской авиабазе в Сирии.