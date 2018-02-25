Израильский спутник сфотографировал Су-57 на авиабазе России в Сирии

Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал сделанную из космоса фотографию, на которой видны два российских истребителя Су-57 на базе ВКС в Сирии, передает РИА «Новости».

«Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что поскольку эти самолеты все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных», — сообщили представители оператора.

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Отмечается, что фотография была сделана при помощи спутника Eros-B, запущенного в космос в 2006 году.

Ранее СМИ сообщили о прибытии еще двух истребителей Су-57 в Сирию.