Источник рассказал о разработке самолета с лазерным оружием в России
Наработки, которые были получены при создании самолета с лазерным оружием А-60 будут активно использоваться при создании лазерного комплекса, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов», — сказал источник.
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По его словам, работы на текущем этапе были завершены.
«Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД», — отметил он.
Он также подчеркнул, что будущее комплекса будет определяться руководством Министерства обороны.