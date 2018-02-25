Власти Сирии пообещали отвечать на атаки террористов во время перемирия

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что власти страны будут отвечать на атаки терористов

«Я подчеркиваю, что наше правительство оставляет за собой право ответить как сочтет нужным, если группы террористов будут атаковать жителей в любой части Сирии даже одной единственной ракетой», — сказал Джаафари.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не допустит произвольного толкования новой резолюции СБ ООН по гумпаузе в Сирии.

Принятый Совбезом ООН документ устанавливает 30-дневный режим прекращения огня для возможности доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших.