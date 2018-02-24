СБ ООН принял резолюцию о гумпаузе в Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии, передает РИА «Новости».

Согласно тексту резолюции, враждующие стороны должны прекратить столкновения и должны поспособствовать обеспечению 30-дневного прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.

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Отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на действия, направленные на борьбу с террористическими группировками.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об отсутствии в СБ согласия по проекту резолюции о гумпаузе.