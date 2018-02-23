Госдеп пригрозил Ираку и другим странам санкциями в случае сделок с ОПК России

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные штаты предупреждают Сирию, Ирак, Судан и Египет о возможных последствиях в случае приобретения ракетных комплексов С-400 у России, сообщает РИА «Новости».

Во время ответа на вопрос СМИ по поводу возможного приобретения Ираком ракетных комплексов С-400 у России, Науэрт сказала, что Соединенные штаты говорят странам по всему миру «о возможной ответной реакции» в случае, если государства ведут политику, которая противоречит интересам США.

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Представитель отметила, что сообщений о факте покупки Ираком российских С-400 пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Госдеп заявил о «провале» Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии.