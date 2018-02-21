Минобороны объявило о срыве переговоров по мирному урегулированию в Восточной Гуте
По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, в Восточной Гуте в Сирии был сорван переговорный процесс по мирному урегулированию, передает РИА «Новости».
«Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван», — сказал Евтушенко.
Реклама
Он также отметил, что в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. По его словам, призывы центра к незаконным группировкам прекратить сопротивление и сложить оружие не имели результата.
Ранее в ООН сообщили о гибели более десяти детей при авиаударах в районе Восточная Гута в Сирии.