Минобороны объявило о срыве переговоров по мирному урегулированию в Восточной Гуте

По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, в Восточной Гуте в Сирии был сорван переговорный процесс по мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

«Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван», — сказал Евтушенко.

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Он также отметил, что в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. По его словам, призывы центра к незаконным группировкам прекратить сопротивление и сложить оружие не имели результата.

Ранее в ООН сообщили о гибели более десяти детей при авиаударах в районе Восточная Гута в Сирии.