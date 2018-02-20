При обстреле Дамаска пострадали девять человек

При обстрелах жилых кварталов Дамаска из района Восточной Гуты за сутки были ранены девять жителей, передает РИА «Новости».

«Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей», — сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее сообщалось, что обстрелу подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон.