Порошенко обвинил Россию в развязывании мировой войны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия начала мировую войну. Об этом он сказал на конференции по безопасности в Мюнхене, пишет «Европейская правда».

«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко.

Реклама

По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира.

Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России.