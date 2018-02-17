Порошенко обвинил Россию в развязывании мировой войны
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия начала мировую войну. Об этом он сказал на конференции по безопасности в Мюнхене, пишет «Европейская правда».
«Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко.
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По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира.
Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России.