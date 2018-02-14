Пентагон прокомментировал сообщения об авиаударе по россиянам в Сирии

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в ведомстве не располагают информацией о гибели россиян в результате авиаудара возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Associated press.

«У меня нет сообщений о том, что среди погибших были какие-либо россияне, не являющиеся военнослужащими, какие-либо российские наемники», — сказал Мэттис.

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Он подчеркнул, что таких данных не поступало ни от Центрального командования, ни от сотрудников самого Пентагона.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN опубликовал кадры удара по «российским наемникам» в Сирии