Минобороны опровергло данные об атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии 1 января

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим на территории Сирии, которое якобы имело место 1 января. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий», — говорится в сообщении ведомства.

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В ведомстве подчеркнули, что заранее предупредили журналиста «о недостоверности этой версии событий».

Минобороны отметило, что 1 января авиабаза работала в плановом режиме, никаких обстрелов, налетов или других происшествий не происходило.