В Госдуме оценили возможность продажи С-400 в США

После заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова о возможности продать зенитно-ракетный комплекс С-400 в США заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отметил, что такой шаг требует глубокого осмысления, хотя Россия готова к обоюдовыгодному сотрудничеству с американской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Требует, конечно, серьезного осмысления возможность продажи (Россией – Газета.Ru.) комплекса С-400 Соединенным Штатам Америки», — сказал Швыткин.

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По его словам, надо относиться к возможным договорам о поставках С-400 в США «с серьезной долей осторожности», так как это один из передовых видов российских вооружений, а американская сторона проводит в отношении России и ее союзников недружественную политику.

Ранее Чемезов заметил, что С-400 является не системой для нападения, а оборонительной системой, которую можно продать американцам, если они захотят.