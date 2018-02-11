Глава «Ростеха»: новая ядерная доктрина США может привести к гонке вооружений

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что новая ядерная доктрина США может привести к новой гонке вооружений. Об этом сообщает Washington Post.

«Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений будет сокращено — прежде всего, ядерных. Но что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире», — сказал Чемезов.

Ранее Чемезов заявил о возможности продать С-400 в США.