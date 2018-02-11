Глава «Ростеха» заявил о возможности продать С-400 в США

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможности продать зенитно-ракетный комплекс С-400 в США, сообщает Washington Post.

«С-400 — это не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что это не проблема с точки зрения стратегии. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», — заявил Чемезов, отвечая на вопрос о продаже С-400 в Турции, являющейся союзником НАТО.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал причину покупки С-400 у России.