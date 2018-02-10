В Армии обороны Израиля назвали сбившее израильский истребитель оружие‍

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Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, вели исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, сообщает РИА «Новости».

При выполнении задания над соседней страной, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и «Бук» - SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.

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«Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше», — ответил Конрикус на вопрос, не принимали ли участие в отражении атак представители российского контингента в Сирии.

Подполковник отказался говорить, задействовала ли армия канал экстренной связи с коллегами из России.

Истребитель F-16 ВВС Израиля был сбит с территории Сирии.