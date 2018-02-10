Эрдоган: в ходе операции в Африне сбит турецкий военный вертолет

Турецкий военный вертолет был сбит в ходе операции в Африне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Он заявил, что виновные «дорого заплатят» за это.

Вертолет был сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

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Других подробностей президент Турции не привел.

Ранее сообщалось, что В сирийском Африне за сутки погибли двое турецких военных, участвовавших в операции «Оливковая ветвь» .