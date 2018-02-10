Военные Израиля сбили иранский беспилотник и атаковали иранские цели в Сирии

Вооруженные силы Израиля перехватили в ночь на 10 февраля иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ «иранские цели» на территории соседней страны. Об этом сообщается на сайте армии Израиля.

Военные также отметили, что силы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолетам.

Реклама

«В ответ Армия обороны Израиля атаковала иранские цели в Сирии», – сообщается в пресс-релизе.

Ответный огонь сирийских ПВО, о результативности которого не сообщается, активировал сирены воздушной тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил авиаудар в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.