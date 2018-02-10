МЧС: в войне с Россией упор могут сделать на авиацию и диверсантов

Применение современных средств поражения, прежде всего, высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта зарубежных стран с Россией. Об этом говорится в научно-методическом труде МЧС, передает РИА «Новости».

По мнению спасателей, в современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

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«Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений», – сказано в документе.

По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (такие как воздушная ударная волна и радиоактивное заражение), а вторичные факторы техногенных аварий, возникающие при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, это может быть химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Ранее сообщалось, что эстонские разведчики раскритиковали российских военных за слабую мораль.