Небензя: Россия попросит США объяснить удар коалиции в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия потребует от США объяснить удар коалиции по проправительственным силам в Сирии, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Совбез ООН вряд ли придет к консенсусу по удару коалиции.

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«Мы собираемся обсудить это позднее сегодня. Но надо быть реалистами: для ответа нужен консенсус, а я не уверен, что мы сможем его достичь», — сказал Небензя.

По словам постпреда, ему неизвестно о том, что под недавний удар сил коалиции США в Сирии могли попасть российские военные.

Ранее министерство иностранных дел Сирии назвало «военным преступлением» атаку, которую совершили коалиционные вооруженные силы во главе с США на востоке страны.