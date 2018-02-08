Минобороны России обвинило США в стремлении захватить экономические активы Сирии

После удара американских военных по сирийским войскам в Минобороне России заявили, что США заинтересованы в контроле над суверенными экономическими активами Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только САР», — говорится в заявлении.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что американская сторона сообщила о контроле Сирийских демократических сил и военнослужащих США над нефтеперерабатывающим заводом в регионе.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что развитие ситуации в Африне спровоцировано в том числе действиями США в регионе.

ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.