В Пентагоне рассказали о возможном обмене ядерными ударами с «одной страной»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе брифинга в Белом доме заявил, что США готовы ответить более мощным ударом на ядерный удар противника.

«Помните, что мы говорим здесь о ядерном сдерживании. И в этой связи, мы думаем, что некоторые нации могут ошибаться — одна особенно — и эта нация может предполагать, что если она использует в ходе обычного боя маломощное ядерное оружие, то мы не ответим более мощной ядерной бомбой», — сказал Мэттис.

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По его словам, с этой целью планируется создать ядерное оружие меньшей мощности.

Ранее сообщалось, что северокорейский дипломат заявил о возможной ракетной атаке со стороны США.