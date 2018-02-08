СМИ: МИД Белоруссии выразил готовность отправить миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Маке заявил о готовности отправить белорусских миротворцев в Донбасс, пишут «Известия».

«Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся», — сказал Макей.

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Он также отметил, что Белоруссия «сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию».

Помимо этого, Макей указал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о расширении формата переговоров по ситуации на востоке Украины, подключив к нему «якобы сторонние, но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты».

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в ближайшее время подвижек в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, так как Россия «вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ».