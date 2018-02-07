Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал майора Филипова

Ведомый из пары штурмовиков Су-25 рассказал, как прикрывал катапультировавшегося майора Романа Филипова, который вел бой с террористами в сирийском Идлибе. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».

По словам летчика, Филипов спокойно сообщил, что в него попали из ПЗРК, «словно это было сказано о чем-то обыденном». Через несколько секунд после попадания Филипов катапультировался, попросив ведомого вызвать поисково-спасательный отряд.

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«А дальше были крайние слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушел. Бросить командира – последнее дело... Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», — рассказал летчик.

Он отметил, что самого боя Филипова с террористами не видел из-за сумерек.

«Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома», — добавил ведомый.

Ранее пилоту Су-25 Филипову, погибшему в бою с боевиками, было присвоено звания Героя России.

6 февраля тело майора вернули в Россию.