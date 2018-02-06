Путин подписал указ о присвоении пилоту Су-25 Филипову звания Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации майору Роману Филипову, погибшему в Сирии, сообщается на официальном сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

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Пилот российского Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Филипов до последнего держал самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке.

Ранее сообщалось, что тело погибшего в Сирии Романа Филипова доставили в Россию.