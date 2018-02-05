В Госдуме назвали причину крушения Су-25 в Сирии

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что, по предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель, передает РИА «Новости».

«По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель», — сказал Шаманов.

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По его словам, на данный момент не представляется возможным определить тип ПЗРК, использованный при нападении.

«Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый «Стрела», или это «Игла», либо это американский «Стингер». Без этого сегодня говорить не о чем», — добавил он.

Он также отметил, что спецназ Сирии третьи сутки прорывается к месту крушения российского Су-25.

Ранее в Госдуме не назвали вторую сторону переговоров о возврате тела пилота Су-25.