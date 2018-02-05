Песков рассказал о решительном ответе террористам на сбитый в Сирии Су-25

Россия решительно ответила террористам за сбитый штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Когда президент [Владимир] Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооруженных сил в пунктах временно базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идет», — сказал Песков.

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По его словам, действия против террористов были спровоцированы их атакой на российский Су-25.

«Они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет, летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — добавил Песков.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб.