СМИ: Су-25 изменили высоту полетов в Сирии по приказу Минобороны
После крушения в Идлибе штурмовика Су-25 Министерство обороны России постановило увеличить высоту полета самолетов этого типа свыше 5 тыс. метров, сообщают «Известия».
На такой высоте самолеты становятся неуязвимыми для ракет переносных зенитно ракетных комплексов, а также защищены от зенитных скорострельных пушек и обычного стрелкового оружия.
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Представитель авиастроительной отрасли уточнил, что в данный момент обстоятельства крушения изучает рабочая группа.
Ранее власти Приморья рассказали о погибшем летчике Су-25.