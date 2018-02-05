СМИ: Су-25 изменили высоту полетов в Сирии по приказу Минобороны

После крушения в Идлибе штурмовика Су-25 Министерство обороны России постановило увеличить высоту полета самолетов этого типа свыше 5 тыс. метров, сообщают «Известия».

На такой высоте самолеты становятся неуязвимыми для ракет переносных зенитно ракетных комплексов, а также защищены от зенитных скорострельных пушек и обычного стрелкового оружия.

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Представитель авиастроительной отрасли уточнил, что в данный момент обстоятельства крушения изучает рабочая группа.

Ранее власти Приморья рассказали о погибшем летчике Су-25.