США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство», передает Associated Press.

Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

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Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.