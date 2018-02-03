NYT: Израиль по тайному соглашению с Египтом бомбит боевиков на Синае

Израиль по тайному соглашению с Еиптом уже дольше двух лет бомбит боевиков на Синае, пишет The New York Times.

По данным издания, израильские беспилотники, вертолеты и самолеты проводят скрытую воздушную кампанию, на территории Египта и регулярно наносят удары по джихадистским группировкам.

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Отмечается, что участие Израиля в уничтожении боевиков началось после того, как был сбит российский пассажирский самолет A321 в 2015 году.

Как уточняет NYT, работа ведется с одобрения президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что воздушная кампания Израиля сыграла решающую роль в обеспечении того, чтобы египетские вооруженные силы одержали верх над боевиками.

Ранее израильские военные совершили авиаудар по позициям палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа.