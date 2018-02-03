Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами

По данным Минобороны России, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает РИА «Новости».

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

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Отмечается, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Ранее было опубликовано видео со сбитым в Сирии Су-25.