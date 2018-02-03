Клинцевич: ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что новая ядерная трагедия США допускает повторение событий в Хиросиме и Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — сказал Клинцевич.

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Он отметил, что новая доктрина усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США.

«Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу», — добавил Клинцевич.

Ранее в Пентагоне заявили, что новая ядерная доктрина позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.