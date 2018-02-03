США обвинили Россию в нарушении договоров о контроле над вооружениями

В тексте опубликованной в США ядерной доктрины содержится обвинение в адрес России, связанное с якобы нарушением договоров по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

«Россия продолжает нарушать ряд соглашений по контролю над вооружениями и обязательства», — говорится в документе.

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Помощник госсекретаря Анита Фридт отметила, что США «остаются открытыми» к переговорам по вопросу контроля над вооружениями.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что текст ядерной доктрины снимает всякую ответственность с властей США.