В Пентагоне рассказали о действиях при ядерном ударе со стороны России

В ходе брифинга в Пентагоне, посвященного национальной ядерной доктрине США, один из журналистов спросил у заместителя министра обороны США Джона Руда, предусматривает ли она ответный удар, в случае применения Россией ядерного заряда малой мощности, передает РИА «Новости».

«Безусловно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных действий. Но в принципе наша политика не предусматривает автоматический ответ», — сказал Руд.

Реклама

Он также отметил, что США «всегда рассматривают условия атаки и ее влияние».

Ранее США обвинили Россию в угрозе применения ядерного оружия.