США обвинили Россию в угрозе применения ядерного оружия

В опубликованной американскими властями ядерной доктрине США говорится, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар», передает РИА «Новости».

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — говорится в тексте документа.

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В доктрине также содержится призыв к российским властям «понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

«Вера России в то, что ограниченное применение ядерного оружия первым, потенциально включающее оружие малой мощности, может обеспечить такое преимущество, отчасти основывается на представлении Москвы о том, что ее большее число и разнообразие нестратегических ядерных систем обеспечивают принудительное преимущество в кризисных ситуациях и на более низких стадиях конфликтов», — отмечается в доктрине.

Ранее сообщалось, что в США обвинили Россию в желании стать сверхдержавой.