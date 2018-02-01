МИД России увидел в действиях США «стремление разжечь русофобские настроения»

В российском МИДе призвали американских коллег сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения военных самолетов двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях», — говорится в заявлении МИД России.

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В ведомстве считают, что такая практика не совместима с желанием решать проблемы цивилизованно. Российская сторона также напомнила о Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенном в 1972 году между США и Россией.

«Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнерам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешенных дистанций сближения военных самолетов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель комитета начальников штабов ВС США сообщил о том, что американские военные самолеты продолжат полеты у российских берегов.