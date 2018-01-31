В Госдепартаменте назвали условие выхода из ядерной сделки с Ираном

Американская сторона выйдет из иранской ядерной сделки, если европейские партнеры не начнут работу над «исправлением ее недостатков», заявил представитель Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

«Это последний шанс. В отсутствии таких обязательств от европейских союзников работать с нами над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. И если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки», — сказал он.

Отмечается, что в ведомстве не стали отвечать на вопросы о том, почему Россия и Китай не были приглашены на переговоры по «исправлению» соглашения с Ираном.