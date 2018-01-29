Пентагон заявил об опасном сближении российского и американского самолетов

Пентагон заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом ВМС США P-3 Orion, когда последний совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве.

Американские летчики сообщили, российский самолет приблизился к самолету США на расстояние в 5 футов (1,5 метра).

Реклама

Один из источников сказал, что действия российского самолета вынудило самолет ВМС США досрочно прекратить свою миссию.

Ранее сообщалось, что американский самолет EP-3E Aries II совершил длительный разведывательный полет у границ России на Черном море.