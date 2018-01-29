Пентагон отреагировал на появление данных о военных базах в сети

Пентагон изучает ситуацию с появлением в интернете информации, позволяющей определить расположение американских военных баз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка», — сказала официальный представитель военного ведомства майор Одрисия Харрис.

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По ее словам, «в случае необходимости должны быть разработаны дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом». Харрис добавила, что ежегодная подготовка военного персонала подразумевает «ограниченное использование интернета, включая личные аккаунты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что американские военные, совершающие пробежки, раскрыли информацию о местонахождении военных баз.