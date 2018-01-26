Рогозин рассказал о позиции Путина по диверсификации ОПК

Президент России Владимир Путин уделяет очень много внимания вопросу диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

«Послушайте, если мы с вами все перечисленное сделаем, мы будем жить совершенно в другой стране. Мы будем иметь совершенно иную экономику. И самое главное, что мы должны сделать — сформировать свой собственный внутренний рынок и освоить его», — передал Рогозин слова Путина.

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Он также сказал, что после встречи президента с конкретными руководителями предприятий по направлениям будет выпущено специальное поручение главы государства по данному вопросу.

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